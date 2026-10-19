CNBC poinformowało, że w trzecim kwartale gospodarka Chin wzrosła o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Według serwisu tempo wzrostu przyspieszyło.

Zewnętrzny popyt na towary technologiczne

Zewnętrzny popyt na produkowane w Chinach towary technologiczne stał się ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w trzecim kwartale w warunkach słabego popytu krajowego. Według CNBC ten zagraniczny popyt w dużej mierze zrekompensował negatywny wpływ pogłębiającego się spadku na rynku nieruchomości i słabego popytu konsumenckiego.

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Wewnętrzne ryzyka dla gospodarki

Słaby popyt konsumencki i problemy w sektorze nieruchomości jednocześnie nadal hamowały dynamikę gospodarczą kraju. W nagłówku materiału CNBC wspomniano również o skoku eksportu i wdrażaniu działań stymulacyjnych.

Wsparcie z zagranicy nie wyeliminowało wewnętrznych problemów, lecz w dużej mierze zrekompensowało ich wpływ na gospodarkę. Wskaźnik dotyczy porównania z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, a nie zmiany względem poprzedniego kwartału.

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