CNBC сообщило, что в третьем квартале экономика Китая выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным издания, темпы роста ускорились.

Внешний спрос на технологические товары

Внешний спрос на технологические товары китайского производства стал важным фактором, поддержавшим экономический рост в третьем квартале на фоне слабости внутреннего спроса. По данным CNBC, этот иностранный спрос в значительной мере компенсировал негативное влияние углубляющегося спада на рынке недвижимости и вялого потребительского спроса.

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Внутренние риски для экономики

Слабый потребительский спрос и проблемы в секторе недвижимости одновременно продолжали сдерживать экономическую динамику страны. В заголовке материала CNBC также упоминаются скачок экспорта и внедрение стимулирующих мер.

Поддержка из-за рубежа не устранила внутренние проблемы, а в значительной мере компенсировала их влияние на экономику. Показатель относится к сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, а не к изменению по сравнению с предыдущим кварталом.

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