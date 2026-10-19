SK hynix uruchomiła w Korei Południowej program finansowania o wartości do 2 bln wonów dla krajowych dostawców materiałów, komponentów i sprzętu do produkcji półprzewodników. Umowę podpisano w klastrze półprzewodnikowym Yongin w prowincji Gyeonggi, informuje Korea Herald.

W uroczystości uczestniczyli prezes SK hynix Kwak Noh-jung, minister przemysłu Kim Jung-kwan, przedstawiciele Koreańskiej Korporacji Ubezpieczeń Handlowych, banków Hana, KB Kookmin, Shinhan i Woori, a także dostawcy z branży. Podczas wydarzenia wystawiono również pierwszą gwarancję w ramach nowego programu.

Gwarancje dla dostawców

SK hynix i uczestniczące banki wniosą do programu 100 mld wonów. Koreańska Korporacja Ubezpieczeń Handlowych zapewni gwarancje o wartości do 20 razy wyższej niż ten wkład, dzięki czemu dostępne finansowanie może sięgnąć 2 bln wonów.

Firmy dostawcze spełniające warunki programu będą mogły otrzymać większe kredyty na preferencyjnych warunkach oraz z obniżonymi opłatami za gwarancje. Środki są przeznaczone na działalność operacyjną, rozwój technologii i rozbudowę mocy produkcyjnych. Ministerstwo przemysłu nazwało porozumienie największą tego rodzaju umową finansowania handlu z udziałem jednej firmy.

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Centrum testowe Trinity Fab

Przed podpisaniem uczestnicy obejrzeli plac budowy pierwszego zakładu SK hynix w klastrze Yongin, a także planowane centrum Trinity Fab. Jest to wspólny projekt firmy i rządu o wartości 870 mld wonów.

Trinity Fab ma stać się ośrodkiem testowym, w którym koreańscy dostawcy będą mogli sprawdzać materiały, komponenty i sprzęt w warunkach zbliżonych do rzeczywistej produkcji chipów. Według SK hynix ma to rozwiązać problem ograniczonego dostępu małych i średnich firm do środowisk produkcyjnych umożliwiających testowanie nowych technologii przed ich komercjalizacją.

Minister Kim podczas wizyty stwierdził, że należy przyspieszyć rozbudowę krajowych mocy produkcyjnych przemysłu półprzewodników, podkreślając jednocześnie, że bezpieczeństwo budowy musi pozostać priorytetem.

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