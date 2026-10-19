SK hynix запустила фінансування постачальників на 2 трлн вон — Korea Herald

Компанія SK hynix запустила у Південній Кореї програму фінансування обсягом до 2 трлн вон для вітчизняних постачальників матеріалів, комплектуючих і обладнання для виробництва напівпровідників. Угоду підписали в напівпровідниковому кластері Йонгін у провінції Кьонгі, повідомляє Korea Herald.

У церемонії взяли участь гендиректор SK hynix Квак Но Чжон, міністр промисловості Кім Чон Гван, представники Корейської корпорації торговельного страхування, банків Hana, KB Kookmin, Shinhan і Woori, а також постачальники галузі. Під час заходу також оформили першу гарантію в межах нової програми.

Гарантії для постачальників

SK hynix і банки-учасники внесуть до програми 100 млрд вон. Корейська корпорація торговельного страхування надасть гарантії на суму, що до 20 разів перевищує цей внесок, завдяки чому обсяг доступного фінансування може сягнути 2 трлн вон.

Компанії-постачальники, які відповідатимуть умовам програми, зможуть отримувати більші кредити за пільговими ставками та зі зниженими комісіями за гарантії. Кошти призначені для операційної діяльності, розробки технологій і розширення виробничих потужностей. Міністерство промисловості назвало домовленість найбільшою торговельною фінансовою угодою такого типу за участю однієї компанії.

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Випробувальний центр Trinity Fab

Перед підписанням учасники оглянули майданчик будівництва першого заводу SK hynix у кластері Йонгін, а також запланований центр Trinity Fab. Це спільний проєкт компанії та уряду вартістю 870 млрд вон.

Trinity Fab має стати випробувальним майданчиком, де корейські постачальники зможуть тестувати матеріали, компоненти та обладнання в умовах, наближених до реального виробництва чипів. За даними SK hynix, це має розв'язати проблему обмеженого доступу малих і середніх компаній до виробничих середовищ для перевірки нових технологій перед їх комерціалізацією.

Міністр Кім під час візиту заявив про потребу прискорити нарощування внутрішніх виробничих потужностей напівпровідникової галузі, водночас наголосивши, що безпека будівництва має залишатися пріоритетом.

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