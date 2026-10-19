Компания SK hynix запустила в Южной Корее программу финансирования объемом до 2 трлн вон для отечественных поставщиков материалов, компонентов и оборудования для производства полупроводников. Соглашение подписали в полупроводниковом кластере Йонгин в провинции Кёнгидо, сообщает Korea Herald.

В церемонии приняли участие гендиректор SK hynix Квак Но Чжон, министр промышленности Ким Чон Гван, представители Корейской корпорации торгового страхования, банков Hana, KB Kookmin, Shinhan и Woori, а также поставщики отрасли. Во время мероприятия также оформили первую гарантию в рамках новой программы.

Гарантии для поставщиков

SK hynix и банки-участники внесут в программу 100 млрд вон. Корейская корпорация торгового страхования предоставит гарантии на сумму, до 20 раз превышающую этот взнос, благодаря чему объем доступного финансирования может достичь 2 трлн вон.

Компании-поставщики, соответствующие условиям программы, смогут получать более крупные кредиты по льготным ставкам и со сниженными комиссиями за гарантии. Средства предназначены для операционной деятельности, разработки технологий и расширения производственных мощностей. Министерство промышленности назвало договоренность крупнейшей торгово-финансовой сделкой такого типа с участием одной компании.

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Испытательный центр Trinity Fab

Перед подписанием участники осмотрели площадку строительства первого завода SK hynix в кластере Йонгин, а также запланированный центр Trinity Fab. Это совместный проект компании и правительства стоимостью 870 млрд вон.

Trinity Fab должен стать испытательной площадкой, где корейские поставщики смогут тестировать материалы, компоненты и оборудование в условиях, приближенных к реальному производству чипов. По данным SK hynix, это должно решить проблему ограниченного доступа малых и средних компаний к производственным средам для проверки новых технологий перед их коммерциализацией.

Министр Ким во время визита заявил о необходимости ускорить наращивание внутренних производственных мощностей полупроводниковой отрасли, одновременно подчеркнув, что безопасность строительства должна оставаться приоритетом.

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