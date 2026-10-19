В «Дии» появится новая услуга для строительства частных домов

В приложении и на портале «Дия» разрабатывается новая услуга, которая позволит в режиме онлайн подавать уведомления о начале строительства или реконструкции частных, садовых и дачных домов высотой до двух этажей (без учета мансарды), а также гаражей и хозяйственных построек.

Автоматическое заполнение данных из реестров и возможность отслеживания статуса заявки избавят граждан от необходимости лично посещать государственные учреждения.

Услуга распространяется на дома площадью до 500 кв. м при наличии строительного паспорта или до 200 кв. м по упрощенной схеме намерений застройки. В настоящее время идет набор на бета-тестирование: совершеннолетние граждане, имеющие «Дія.Підпис» и зарегистрированные в ЕДЕССБ документы, могут подать заявку на участие через форму на сайте «Дії» до конца октября 2026 года.

Источник: Официальный сайт «Дия».

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