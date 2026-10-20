Мировые цены на продукты могут вырасти к концу 2027 года — Reuters

Продовольственная инфляция в мире может ускориться уже в ближайшие месяцы и оставаться высокой до конца 2027 года. Причиной могут стать накопившиеся перебои с поставками продуктов, которые способны повлиять и на цены в Украине.

На глобальном продовольственном рынке одновременно действуют несколько факторов риска. По данным Reuters, удары по зерновой инфраструктуре в Черноморском регионе затрудняют поставки пшеницы. Из-за угроз судоходству в Красном море часть судов вынуждена обходить Африку более длинными маршрутами, что удорожает перевозки.

Дополнительное давление создает война США и Израиля против Ирана. Она подтолкнула цены на топливо вверх и вызвала перебои с экспортом удобрений через Ормузский пролив. Для аграриев это означает более высокие затраты на выращивание, уборку и доставку урожая.

Еще один риск — погода. Эль-Ниньо может усугубить засуху в Индии и странах Юго-Восточной Азии, где колебания погоды влияют на производство зерновых и других культур.

По оценке агентства, в 2026 году мировые цены на пшеницу выросли более чем на 30%. В ключевых азиатских странах-экспортерах рис подорожал на 10–13%, несмотря на значительные запасы.

Ранее большие запасы зерновых и хорошие урожаи смягчали последствия сбоев в поставках. Теперь этот резерв постепенно сокращается, а крупные импортеры, откладывавшие закупки после удачных местных урожаев, могут вновь выйти на мировой рынок.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро предупредил, что давление на рынок может усилиться в конце 2026 года, в начале следующего и продлиться в течение 2027-го. По его словам, прежние запасы и урожаи создавали буфер, но он уже ослабевает. Reuters также сообщает, что на отдельных ключевых международных маршрутах стоимость перевозки грузов выросла примерно на 50%.

Подорожание сырья уже сказывается на производителях продуктов питания: компании перезаключают контракты на закупку ингредиентов по более высоким ценам. На конечную стоимость для покупателей могут влиять также расходы на энергию, логистику и оплату труда.

В Украине цены тоже растут, хотя динамика по отдельным товарам различна. По данным Государственной службы статистики, в сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом, а годовая инфляция достигла 10%. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,9%, а за год — на 8,9%. Больше всего выросли цены на яйца, тогда как фрукты и овощи подешевели. Подробнее — в материале «Главкома» об инфляции в Украине и продуктах, которые подорожали больше всего.

Влияние мировых тенденций на украинские цены будут определять товарная группа, урожайность, внутреннее предложение, себестоимость производства и логистика. Важны и ситуация на мировых рынках зерна и масличных культур, и расходы украинских производителей на топливо, электроэнергию и удобрения.

Цены на внутреннем рынке могут колебаться в разные стороны даже в течение одного месяца. В конце сентября, по данным «Минфина», средняя цена на гречку выросла до 80,95 грн за килограмм, а на пропаренный рис — до 61,37 грн. Пшено же подешевело до 56,20 грн. Об этом «Главком» писал в материале о ценах на популярные крупы в сентябре.

Дальнейшая динамика зависит от того, как долго будут продолжаться перебои с перевозками, какая будет погода в основных странах-производителях и смогут ли новые урожаи компенсировать сокращение запасов. Дополнительное давление возникнет, если крупные импортеры одновременно вернутся на рынок и увеличат спрос на зерно.

Для покупателей это риск новой волны продовольственной инфляции, но не гарантия одинакового подорожания всех товаров. Прогноза относительно того, насколько вырастут цены именно в Украине, в материале издания Reuters нет.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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