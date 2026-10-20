В Сингапуре акции нескольких аграрных компаний снизились после того, как старший министр и министр внутренних дел К. Шанмугам заявил, что бизнес не избежит ответственности за возможную связь со смогом, накрывшим город-государство. Как сообщает CNBC, Singapore Exchange направила семи компаниям запросы об их деятельности и возможных связях с задымлением.

Падение акций

Акции Bumitama Agri в ходе торгов теряли до 6,5%, а падение First Resources достигало 4,83%. Бумаги Golden Agri Resources и Wilmar International подешевели почти на 2%.

Шанмугам заявил, что отдельные точки пожаров или источники дыма, по имеющимся данным, могут быть связаны с First Resources, Bumitama Agri и непубличной компанией First Borneo Plantations. Среди других компаний, названных министром, — Golden Agri-Resources, Wilmar International, Kencana Agri, Indofood Agri и TSH Resources.

Возможные действия властей

Министр подчеркнул, что компании не должны использовать различные корпоративные структуры для уклонения от ответственности. Он также отметил, что заявлений о политике нулевого выжигания и борьбе с пожарами недостаточно без доказательств ее выполнения.

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По словам Шанмугама, правительство Сингапура готово применить доступные правовые и регуляторные механизмы, в том числе влиять на финансовые результаты компаний, их доступ к финансированию и репутацию среди инвесторов. При необходимости страна может срочно изменить законодательство или принять новые нормы, чтобы обеспечить сотрудничество. Компании, которые могут быть связаны со смогом, также будут проверять на соответствие требованиям для получения государственных грантов или стимулов.

Смог в регионе

В течение последних недель смог влиял на повседневную жизнь и работу бизнеса в Сингапуре и Малайзии. Качество воздуха в Сингапуре достигло уровней, которые не фиксировались с 2015 года. В малайзийском Джохор-Бару из-за нездорового уровня загрязнения воздуха закрывали школы.

Шанмугам отверг опасения, что действия Сингапура против компаний могут осложнить отношения с Джакартой. Он отметил, что от задымления страдает также население Индонезии, а Сингапур рассчитывает на полное сотрудничество индонезийских властей в реагировании на деятельность компаний, которые могут быть причастны к проблеме.

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