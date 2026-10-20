在新加坡，多家农业公司的股价下跌，此前国务资政兼内政部长K. 尚穆根表示，企业无法逃避对其与笼罩该城邦的烟霾可能存在关联的责任。据CNBC报道，新加坡交易所已向七家公司问询其业务活动及其与烟霾可能存在的关联。

股价下跌

Bumitama Agri股价在交易中一度下跌6.5%，First Resources跌幅一度达到4.83%。Golden Agri Resources和Wilmar International的股票下跌近2%。

尚穆根表示，根据现有数据，个别火点或烟源可能与First Resources、Bumitama Agri以及未上市公司First Borneo Plantations有关。部长点名的其他公司包括Golden Agri-Resources、Wilmar International、Kencana Agri、Indofood Agri和TSH Resources。

当局可能采取的行动

部长强调，公司不应利用不同的企业结构逃避责任。他还指出，没有证据表明零焚烧政策及灭火措施得到落实，仅有相关声明是不够的。

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尚穆根表示，新加坡政府准备动用现有的法律和监管机制，包括影响公司的财务表现、融资渠道以及其在投资者中的声誉。如有必要，该国可紧急修改立法或通过新规，以确保合作。可能与烟霾有关的公司还将被审查是否符合获得政府补助或激励措施的要求。

地区烟霾

近几周来，烟霾影响了新加坡和马来西亚的日常生活及企业运营。新加坡的空气质量达到自2015年以来未曾记录的水平。马来西亚新山因空气污染达到不健康水平而关闭学校。

尚穆根驳斥了新加坡针对企业采取行动可能使与雅加达的关系复杂化的担忧。他指出，印度尼西亚民众也受到烟霾影响，而新加坡期待印尼当局在应对可能与该问题有关的公司活动时给予全面合作。

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