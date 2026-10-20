W Singapurze akcje kilku firm rolniczych spadły po tym, jak starszy minister i minister spraw wewnętrznych K. Shanmugam oświadczył, że biznes nie uniknie odpowiedzialności za możliwy związek ze smogiem, który spowił miasto-państwo. Jak informuje CNBC, Singapore Exchange zwróciła się do siedmiu spółek z zapytaniami dotyczącymi ich działalności i możliwych powiązań z zadymieniem.

Spadek akcji

Akcje Bumitama Agri traciły podczas sesji nawet 6,5%, a spadek First Resources sięgał 4,83%. Walory Golden Agri Resources i Wilmar International potaniały o niemal 2%.

Shanmugam oświadczył, że poszczególne punkty pożarów lub źródła dymu, według dostępnych danych, mogą być powiązane z First Resources, Bumitama Agri oraz nienotowaną na giełdzie spółką First Borneo Plantations. Wśród innych firm wymienionych przez ministra są Golden Agri-Resources, Wilmar International, Kencana Agri, Indofood Agri i TSH Resources.

Możliwe działania władz

Minister podkreślił, że firmy nie powinny wykorzystywać różnych struktur korporacyjnych do unikania odpowiedzialności. Zaznaczył również, że deklaracje dotyczące polityki zerowego wypalania i walki z pożarami są niewystarczające bez dowodów na ich realizację.

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Według Shanmugama rząd Singapuru jest gotów wykorzystać dostępne mechanizmy prawne i regulacyjne, w tym wpływać na wyniki finansowe firm, ich dostęp do finansowania oraz reputację wśród inwestorów. W razie potrzeby kraj może pilnie zmienić przepisy lub przyjąć nowe normy, aby zapewnić współpracę. Firmy, które mogą być powiązane ze smogiem, zostaną także sprawdzone pod kątem spełniania wymogów dotyczących otrzymywania grantów lub zachęt państwowych.

Smog w regionie

W ostatnich tygodniach smog wpływał na codzienne życie i działalność biznesową w Singapurze i Malezji. Jakość powietrza w Singapurze osiągnęła poziomy nienotowane od 2015 roku. W malezyjskim Johor Bahru zamykano szkoły z powodu niezdrowego poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Shanmugam odrzucił obawy, że działania Singapuru przeciwko firmom mogą skomplikować relacje z Dżakartą. Zaznaczył, że z powodu zadymienia cierpi także ludność Indonezji, a Singapur liczy na pełną współpracę władz Indonezji w reagowaniu na działalność firm, które mogą być związane z problemem.

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