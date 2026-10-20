Sea планирует IPO финансового подразделения Monee — Channel NewsAsia

Сингапурская технологическая группа Sea Limited планирует провести первичное публичное размещение акций своего подразделения финансовых услуг Monee. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на внутреннюю записку основателя компании Форреста Ли, с которой ознакомилось Reuters.

Планы относительно Monee

Ли заявил сотрудникам, что выход Monee на биржу может дать бизнесу финансовых платежей и услуг больше ресурсов и возможностей для дальнейшего развития. Sea не сразу ответила на запрос о комментарии относительно этих планов.

Monee работает в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах, Тайване и в Бразилии. Подразделение предлагает мобильные кошельки, обработку платежей, кредитные и банковские услуги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Платформа Sea Cloud

В записке также говорится о намерении Sea запустить Sea Cloud — корпоративную платформу с приоритетом на использование искусственного интеллекта.

Ли направил обращение в девятую годовщину публичного размещения Sea в Нью-Йорке. По его словам, за этот период квартальная выручка группы выросла более чем в 80 раз — до 7,8 млрд долларов США.

Читай нас в