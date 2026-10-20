Sea planuje IPO jednostki finansowej Monee — Channel NewsAsia

Singapurska grupa technologiczna Sea Limited planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną swojego działu usług finansowych Monee. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na wewnętrzną notatkę założyciela firmy Forresta Li, z którą zapoznał się Reuters.

Plany dotyczące Monee

Li powiedział pracownikom, że wejście Monee na giełdę może zapewnić biznesowi płatności i usług finansowych więcej zasobów oraz możliwości dalszego rozwoju. Sea nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w sprawie tych planów.

Monee działa w Singapurze, Indonezji, Malezji, Tajlandii, Wietnamie, na Filipinach, Tajwanie i w Brazylii. Jednostka oferuje portfele mobilne, przetwarzanie płatności, usługi kredytowe i bankowe.

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Platforma Sea Cloud

W notatce wspomniano również o zamiarze Sea uruchomienia Sea Cloud — platformy dla przedsiębiorstw, w której priorytetem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Li wysłał wiadomość w dziewiątą rocznicę publicznego debiutu Sea w Nowym Jorku. Jak powiedział, w tym okresie kwartalne przychody grupy wzrosły ponad 80-krotnie, do 7,8 mld dolarów.

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