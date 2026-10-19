Нацбанк выявил нарушения в работе NovaPay

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение ООО «НоваПей» (NovaPay) по итогам дистанционного надзора, проведенного Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

Решение было принято 16 октября 2026 года в связи с нарушением закона «О платежных услугах» и регуляторных требований к системе управления поставщиками финансовых услуг.

Регулятор выявил недостатки в организации системы внутреннего контроля и управления рисками, в частности в соблюдении пруденциальных нормативов и обеспечении достоверности информации, предоставляемой в НБУ. Компания обязана устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней; в пресс-службе NovaPay подтвердили готовность принять необходимые меры в установленный срок.

Источник: Пресс-служба НБУ.

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