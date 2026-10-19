Экономика Пакистана выросла на 2% в апреле—июне — OilPrice

Экономика Пакистана выросла на 2% в квартале, завершившемся в июне и ставшем четвёртым кварталом 2026 финансового года. Это более чем вдвое медленнее темпов января—марта, когда валовой внутренний продукт увеличился на 4,42%.

Как сообщает OilPrice, показатель также оказался ниже ожиданий опрошенных Bloomberg экономистов: они прогнозировали рост на уровне 3,5%. Данные опубликовало Бюро статистики Пакистана.

Промышленность сократилась

В апреле—июне промышленный сектор Пакистана сократился на 4,7%. При этом сельское хозяйство и сфера услуг выросли более чем на 3,5%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В материале замедление связывают с ростом стоимости энергоносителей и нерегулярными поставками сжиженного природного газа из Катара. Перебои в движении через Ормузский пролив, по оценке издания, повышают расходы страны на закупку газа и топлива.

Прогноз на финансовый год снижен

По итогам финансового года, завершившегося в июне, Пакистан ожидает роста ВВП на 3,65%. Предыдущая оценка составляла 3,70%.

Глава пакистанского государственного импортёра LNG на прошлой неделе заявил о риске дефицита природного газа зимой из-за существенных перебоев в поставках LNG из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов через Ормузский пролив. В прошлом году 99% импорта LNG Пакистан получал из Катара по долгосрочным контрактам, а теперь страна была вынуждена покупать более дорогой газ на спотовом рынке. По данным OilPrice, расходы на импорт LNG в ближайшие месяцы могут превысить 1 млрд долларов.

Читай нас в