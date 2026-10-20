Авиакомпания United Airlines снизила прогноз скорректированной прибыли на 2026 год из-за подорожания топлива. В четвертом квартале перевозчик ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от 50 центов до 1,50 доллара на акцию, тогда как аналитики Уолл-стрит прогнозировали 1,76 доллара на акцию, сообщает CNBC.

Новый прогноз

Даже при верхней границе квартального прогноза скорректированная прибыль United Airlines за весь 2026 год не превысит 7,22 доллара на акцию. В середине июля компания ожидала годовой показатель в диапазоне от 9 до 11 долларов на акцию.

Перевозчик рассчитывает, что в четвертом квартале будет платить за топливо в среднем 4,80 доллара за галлон. В третьем квартале средняя цена составляла 3,90 доллара за галлон. Рост стоимости топлива в этом году увеличил расходы авиакомпаний на миллиарды долларов, несмотря на высокий спрос на перелеты и повышение тарифов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты третьего квартала

За три месяца, завершившиеся 30 сентября, чистая прибыль United Airlines выросла на 8,5% в годовом выражении — до 1,03 млрд долларов, или 3,14 доллара на акцию. Годом ранее компания получила 949 млн долларов чистой прибыли, или 2,90 доллара на акцию.

Выручка в третьем квартале увеличилась на 17,4% — до 17,88 млрд долларов против 15,23 млрд долларов годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,54 доллара при прогнозе аналитиков в 2,57 доллара, а выручка почти совпала с рыночным ожиданием в 17,9 млрд долларов.

Спрос на перевозки

Пассажирская выручка на единицу перевозок на внутренних рейсах выросла на 14,5% в годовом выражении, а на международных — на 17,4%. CNBC назвало это признаком более высоких тарифов. United Airlines также сообщила, что число пассажиров выросло более чем на 2% по сравнению с прошлым годом.

Читай нас в