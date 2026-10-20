Linia lotnicza United Airlines obniżyła prognozę skorygowanego zysku na 2026 rok z powodu wzrostu cen paliwa. W czwartym kwartale przewoźnik oczekuje skorygowanego zysku w przedziale od 50 centów do 1,50 dolara na akcję, podczas gdy analitycy z Wall Street prognozowali 1,76 dolara na akcję, informuje CNBC.

Nowa prognoza

Nawet przy górnej granicy kwartalnej prognozy skorygowany zysk United Airlines za cały 2026 rok nie przekroczy 7,22 dolara na akcję. W połowie lipca spółka oczekiwała rocznego wyniku w przedziale od 9 do 11 dolarów na akcję.

Przewoźnik zakłada, że w czwartym kwartale będzie płacić za paliwo średnio 4,80 dolara za galon. W trzecim kwartale średnia cena wynosiła 3,90 dolara za galon. Wzrost kosztów paliwa w tym roku zwiększył wydatki linii lotniczych o miliardy dolarów, mimo wysokiego popytu na loty i podwyżek taryf.

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Wyniki trzeciego kwartału

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września zysk netto United Airlines wzrósł o 8,5% rok do roku, do 1,03 mld dolarów, czyli 3,14 dolara na akcję. Rok wcześniej spółka osiągnęła 949 mln dolarów zysku netto, czyli 2,90 dolara na akcję.

Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 17,4%, do 17,88 mld dolarów, wobec 15,23 mld dolarów rok wcześniej. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,54 dolara wobec prognozy analityków na poziomie 2,57 dolara, a przychody niemal pokryły się z rynkowym oczekiwaniem wynoszącym 17,9 mld dolarów.

Popyt na przewozy

Przychody pasażerskie w przeliczeniu na jednostkę przewozową na trasach krajowych wzrosły o 14,5% rok do roku, a na trasach międzynarodowych — o 17,4%. CNBC uznało to za oznakę wyższych taryf. United Airlines poinformowała również, że liczba pasażerów wzrosła o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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