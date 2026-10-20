由于燃油价格上涨，联合航空下调了2026年调整后利润预期。该航空公司预计第四季度调整后每股收益为0.50美元至1.50美元，而华尔街分析师此前预计为每股1.76美元，CNBC报道。

新预测

即使达到季度预测的上限，联合航空2026年全年的调整后利润也不会超过每股7.22美元。今年7月中旬，该公司预计全年每股收益在9美元至11美元之间。

该航空公司预计，第四季度平均将为燃油支付每加仑4.80美元。第三季度的平均价格为每加仑3.90美元。今年燃油成本上涨使航空公司的支出增加了数十亿美元，尽管航空出行需求旺盛且票价上调。

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第三季度业绩

在截至9月30日的三个月内，联合航空净利润同比增长8.5%，达到10.3亿美元，即每股3.14美元。一年前，该公司净利润为9.49亿美元，即每股2.90美元。

第三季度营收增长17.4%，至178.8亿美元，上年同期为152.3亿美元。调整后每股收益为2.54美元，低于分析师预计的2.57美元；营收则几乎与市场预期的179亿美元持平。

航空运输需求

国内航线的单位运输旅客收入同比增长14.5%，国际航线增长17.4%。CNBC称，这表明票价更高。联合航空还表示，乘客数量较去年增长超过2%。

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