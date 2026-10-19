巴基斯坦经济4月至6月增长2%——OilPrice

截至6月的季度是2026财年的第四季度，巴基斯坦经济增长了2%。这一增速比1月至3月的水平慢了一倍以上，当时国内生产总值增长了4.42%。

据OilPrice报道，该数据也低于彭博调查的经济学家的预期，他们预测增长率为3.5%。数据由巴基斯坦统计局发布。

工业出现萎缩

4月至6月，巴基斯坦工业部门萎缩4.7%。与此同时，农业和服务业增长超过3.5%。

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报道将经济放缓与能源成本上升以及来自卡塔尔的液化天然气供应不稳定联系起来。据该媒体评估，霍尔木兹海峡航运受阻正在增加该国采购天然气和燃料的成本。

下调财年预测

对于截至6月的财年，巴基斯坦预计国内生产总值增长3.65%。此前的预测为3.70%。

巴基斯坦国有LNG进口商负责人上周表示，由于经霍尔木兹海峡从卡塔尔和阿拉伯联合酋长国进口LNG的供应严重中断，冬季存在天然气短缺风险。去年，巴基斯坦99%的LNG进口来自与卡塔尔签订的长期合同，而目前该国被迫在现货市场购买更昂贵的天然气。根据OilPrice的数据，未来数月LNG进口成本可能超过10亿美元。

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