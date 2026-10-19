Прямой ущерб, нанесенный украинскому бизнесу в результате атак РФ в 2026 году, составил 7,7 миллиарда долларов
Прямые убытки украинского бизнеса в результате российских вооруженных атак в 2026 году составили 7,7 млрд долларов США. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в результате вражеских ударов было уничтожено или повреждено более 1 млн кв. м производственных, логистических и складских помещений по всей стране.
Для поддержки предпринимателей правительство реализует ряд антикризисных мер, в частности предоставляет помещения для релокации и рассредоточения мощностей.
Кроме того, на программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%» в госбюджете выделено 18 млрд грн (более $435 млн), а также введена государственная система частичной компенсации убытков для судов, заходящих в украинские порты без международного страхования.
Источник: BBC Украина.
Российский обстрел в ночь на 19 октября повредил производственные мощности украинского бренда одежды и аксессуаров Harvest clothing. Во время атаки сотрудники компании находились в укрытиях, поэтому среди персонала никто не пострадал.
Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российской атаки в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.
Добавим, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.