Прямые убытки украинского бизнеса в результате российских вооруженных атак в 2026 году составили 7,7 млрд долларов США. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в результате вражеских ударов было уничтожено или повреждено более 1 млн кв. м производственных, логистических и складских помещений по всей стране.

Для поддержки предпринимателей правительство реализует ряд антикризисных мер, в частности предоставляет помещения для релокации и рассредоточения мощностей.

Кроме того, на программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%» в госбюджете выделено 18 млрд грн (более $435 млн), а также введена государственная система частичной компенсации убытков для судов, заходящих в украинские порты без международного страхования.

Источник: BBC Украина.

Российский обстрел в ночь на 19 октября повредил производственные мощности украинского бренда одежды и аксессуаров Harvest clothing. Во время атаки сотрудники компании находились в укрытиях, поэтому среди персонала никто не пострадал.

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российской атаки в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

Читай нас в