W Stanach Zjednoczonych szef SpaceX Elon Musk oświadczył, że w przyszłym roku przekaże po jednej swojej akcji SpaceX każdemu dziecku w kraju. Informuje o tym CNBC. Musk nie sprecyzował, w jaki sposób zostanie zorganizowane przekazanie akcji.

Szacunkowa wartość

Według danych US Census Bureau, na dzień 1 lipca 2025 roku w kraju mieszkało około 72 mln dzieci w wieku poniżej 18 lat. Biorąc pod uwagę tę liczbę oraz cenę zamknięcia akcji SpaceX na poziomie 146,03 dolara w piątek, wartość takiego podziału wyniosłaby około 10,5 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział Muska w spółce

Zgodnie z sierpniowym zgłoszeniem do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Musk posiada około 4,8 mld akcji SpaceX. Jeśli uwzględnić nagrody, do których prawa jeszcze nie zostały nabyte, oraz opcje na akcje, liczba ta wzrasta do 6,4 mld akcji.

Taka liczba odpowiada 48,4% udziału Muska w spółce w rozumieniu beneficjentem rzeczywistym. CNBC poinformowało, że zwróciło się do SpaceX o dodatkowy komentarz.

Czytaj nas na