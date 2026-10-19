В США глава SpaceX Илон Маск заявил, что в следующем году передаст по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в стране. Об этом сообщает CNBC. Маск не уточнил, каким образом будет организована передача акций.

Оценка стоимости

По данным Бюро переписи населения США, по состоянию на 1 июля 2025 года в стране проживали около 72 млн детей в возрасте до 18 лет. С учетом этого числа и цены закрытия акций SpaceX на уровне 146,03 доллара в пятницу стоимость такого распределения составила бы примерно 10,5 млрд долларов.

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Доля Маска в компании

Согласно августовской подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Маск владеет примерно 4,8 млрд акций SpaceX. Если учесть вознаграждения, право на которые еще не вступило в силу, и опционы на акции, этот показатель возрастает до 6,4 млрд акций.

Такой объем соответствует 48,4% бенефициарной доли Маска в компании. CNBC сообщило, что обратилось в SpaceX за дополнительным комментарием.

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