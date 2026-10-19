据《台北时报》报道，台湾企业鸿海精密工业股份有限公司（Hon Hai Precision Industry）在全球以富士康科技集团（Foxconn Technology Group）闻名，已签署协议，向日本三菱电机收购三菱电机移动（Mitsubishi Electric Mobility）50%的股权。该交易价值1150亿日元，即7.275亿美元。

通过子公司进行交易

三菱电机移动的股份将由鸿海旗下子公司Lin Yin International Investment Co.收购。交易完成后，鸿海和三菱电机将共同管理从事汽车设备业务的三菱电机移动。

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交易交割取决于合同规定条件的履行，包括根据反垄断法及其他法规从相关机构获得必要的批准和许可。鸿海预计在2027年10月1日前完成交易。

电动出行领域合作

鸿海表示，该合作伙伴关系旨在将三菱电机移动的技术和研发能力，尤其是在电动动力总成、软件和车辆控制系统领域的能力，与鸿海进入市场的速度及其规模相结合。从中长期来看，合作伙伴计划将日本技术和品质推向全球市场。

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