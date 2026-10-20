Flutter计划裁员最多1400人——《卫报》

Flutter Entertainment宣布，计划在英国和爱尔兰以及葡萄牙和罗马尼亚最多削减1400个工作岗位。这家拥有Paddy Power和SkyBet品牌的公司将此次重组与英国博彩业税收上升联系起来。《卫报》报道。

多个办公室将裁员

此次重组将影响利兹、都柏林和桑德兰的员工。该公司位于葡萄牙波尔图和罗马尼亚克卢日-纳波卡的办公室也预计将裁员。

预计最大部分的裁员将发生在Flutter的本土市场，该公司在那里雇佣了8960人。这意味着，Flutter在英国和爱尔兰超过10%的员工可能失去工作。

公司预计将产生9000万美元、即6730万英镑的一次性裁员成本。重组消息公布后，Flutter股价在美国早盘交易中上涨超过2%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公司关于税收的立场

Flutter英国和爱尔兰首席执行官凯文·哈灵顿表示，英国2025年预算中宣布的大幅提高投注和博彩税，改变了受监管博彩行业的经济模式。他表示，这也助长了无牌和不受监管市场的增长。

在2025年秋季预算之后，适用于在线赌场的远程博彩税税率从21%提高至40%。在线体育博彩税从15%提高至25%。

业内还在讨论可能提高博彩机税。行业代表警告称，此举可能导致进一步失业，一些业内人士认为，博彩公司门店和赌场可能面临关闭风险。与此同时，Paddy Power创始人斯图尔特·肯尼指责博彩业以裁员进行恐吓，以避免缴纳更高的税款。

关注我们在