Flutter планирует сократить до 1400 сотрудников — The Guardian

Компания Flutter Entertainment объявила о намерении сократить до 1400 рабочих мест в Великобритании и Ирландии, а также в Португалии и Румынии. Компания, которой принадлежат бренды Paddy Power и SkyBet, связала реструктуризацию с ростом налогов на игорный бизнес в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Сокращения в нескольких офисах

Реструктуризация затронет сотрудников в Лидсе, Дублине и Сандерленде. Сокращения также ожидаются в офисах компании в Порту, Португалия, и Клуж-Напоке, Румыния.

Ожидается, что наибольшая часть сокращений придется на внутренний рынок Flutter, где компания трудоустраивает 8960 человек. Это означает, что работу могут потерять более 10% персонала Flutter в Великобритании и Ирландии.

Компания ожидает единовременных расходов на сокращения в размере 90 млн долларов, или 67,3 млн фунтов стерлингов. После объявления о реструктуризации акции Flutter на ранних торгах в США выросли более чем на 2%.

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Позиция компании по поводу налогов

Генеральный директор Flutter в Великобритании и Ирландии Кевин Харрингтон заявил, что существенное повышение налогов на ставки и азартные игры, объявленное в британском бюджете 2025 года, изменило экономическую модель регулируемого игорного сектора. По его словам, это также способствует росту нелицензированного и нерегулируемого рынка.

После осеннего бюджета 2025 года ставку налога на дистанционные азартные игры, применяемую к онлайн-казино, повысили с 21% до 40%. Налог на онлайн-ставки на спорт вырос с 15% до 25%.

В отрасли также обсуждают возможное повышение налога на игровые автоматы. Представители сектора предупреждают, что такой шаг может привести к новым потерям рабочих мест, а некоторые инсайдеры считают, что под угрозой закрытия могут оказаться букмекерские конторы и казино. В то же время основатель Paddy Power Стюарт Кенни обвинил игорную индустрию в запугивании увольнениями, чтобы избежать более высоких налогов.

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