Flutter planuje zwolnić do 1400 pracowników — The Guardian

Firma Flutter Entertainment ogłosiła zamiar zwolnienia do 1400 pracowników w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także w Portugalii i Rumunii. Firma, do której należą marki Paddy Power i SkyBet, powiązała restrukturyzację ze wzrostem podatków od działalności hazardowej w Wielkiej Brytanii. Informuje o tym The Guardian.

Zwolnienia w kilku biurach

Restrukturyzacja dotknie pracowników w Leeds, Dublinie i Sunderlandzie. Zwolnienia są również spodziewane w biurach firmy w Porto w Portugalii oraz w Klużu-Napoce w Rumunii.

Największa część zwolnień ma przypaść na krajowy rynek Flutter, gdzie firma zatrudnia 8960 osób. Oznacza to, że pracę może stracić ponad 10% personelu Flutter w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Firma spodziewa się jednorazowych kosztów zwolnień w wysokości 90 mln dolarów, czyli 67,3 mln funtów szterlingów. Po ogłoszeniu restrukturyzacji akcje Flutter wzrosły o ponad 2% we wczesnym handlu w USA.

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Stanowisko firmy w sprawie podatków

Dyrektor generalny Flutter w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Kevin Harrington, oświadczył, że znacząca podwyżka podatków od zakładów i hazardu, ogłoszona w brytyjskim budżecie na 2025 rok, zmieniła model ekonomiczny regulowanego sektora hazardowego. Według niego przyczynia się to również do wzrostu nielicencjonowanego i nieregulowanego rynku.

Po jesiennym budżecie na 2025 rok stawka podatku od zdalnego hazardu, stosowana wobec kasyn internetowych, została podniesiona z 21% do 40%. Podatek od internetowych zakładów sportowych wzrósł z 15% do 25%.

W branży dyskutowana jest również możliwość podwyższenia podatku od automatów do gier. Przedstawiciele sektora ostrzegają, że taki krok może doprowadzić do kolejnych utrat miejsc pracy, a niektórzy insiderzy uważają, że zamknięcie może zagrozić punktom bukmacherskim i kasynom. Jednocześnie założyciel Paddy Power, Stewart Kenny, oskarżył branżę hazardową o straszenie zwolnieniami, aby uniknąć wyższych podatków.

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