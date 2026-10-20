SpaceX第三季度营收增长161%至145.8亿美元——Channel NewsAsia

由埃隆·马斯克领导的SpaceX第三季度营收增长161%，达到145.8亿美元。这超过了分析师平均预期的127.2亿美元，Channel NewsAsia发布的路透数据显示。

截至9月30日的三个月内，该公司净利润为44亿美元。分析师此前预计利润为15.7亿美元。上一季度，SpaceX在营收78.1亿美元的情况下录得5.41亿美元净亏损。

来自计算能力的收入

Starlink以及更广泛的通信服务业务仍是SpaceX的主要收入来源。与此同时，该公司主要通过向开发商出租数据中心算力来从人工智能中获利，其中包括Anthropic、Google和Reflection AI。

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人工智能业务还包括Grok、社交平台X以及快速扩张的数据中心。这是该公司最大的投资领域。该业务的运营亏损十分显著，SpaceX曾警告称，在其能够稳定盈利之前，仍需要长期投资。

Starlink和Starship

Starlink卫星互联网部门继续通过增加卫星发射，以及发展面向消费者、企业、航空、海运和政府机构的服务来扩大用户数量。该公司还在覆盖范围、网络容量以及卫星直接连接设备服务方面进行投资。

Starship火箭尚未投入商业运营。SpaceX预计，它将能够把容量更大的Starlink卫星以及用于轨道人工智能计算的基础设施送入轨道。上个月，在Starship首次轨道测试飞行期间，该公司部署了数颗Starlink卫星，但由于发动机问题，飞行比预期更早结束。

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