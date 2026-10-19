По данным Taipei Times, тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, известная в мире как Foxconn Technology Group, подписала соглашение о приобретении 50% Mitsubishi Electric Mobility у японской Mitsubishi Electric. Стоимость сделки составит 115 млрд иен, или $727,5 млн.

Сделка через дочернюю компанию

Долю в Mitsubishi Electric Mobility приобретет дочерняя структура Hon Hai — Lin Yin International Investment Co. После завершения сделки Hon Hai и Mitsubishi Electric будут совместно управлять Mitsubishi Electric Mobility, работающей в сфере автомобильного оборудования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Закрытие сделки зависит от выполнения предусмотренных контрактом условий, в частности получения необходимых согласований и разрешений от соответствующих органов согласно антимонопольному законодательству и другим нормам. Hon Hai ожидает завершить сделку до 1 октября 2027 года.

Сотрудничество в сфере электромобильности

В Hon Hai заявили, что партнерство должно объединить технологические и разработческие возможности Mitsubishi Electric Mobility, в частности в сфере электрических силовых установок, программного обеспечения и систем управления транспортными средствами, со скоростью выхода Hon Hai на рынок и ее масштабом. В средне- и долгосрочной перспективе партнеры планируют выводить японские технологии и качество на глобальные рынки.

Читай нас в