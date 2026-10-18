Decodo: около половины изменений цен в США были снижением — Fortune

Компания, работающая с веб-данными, Decodo отслеживала изменения цен в США в 2025 году и зафиксировала, что примерно половина таких изменений была снижением стоимости товаров. Мониторинг охватывал, в частности, электронику, одежду и товары для ремонта и обустройства дома, сообщает Fortune.

Динамическое ценообразование предусматривает изменение цен в зависимости от рыночных условий, в том числе спроса и предложения. Такой подход давно применяют авиакомпании, которые корректируют стоимость билетов по мере приближения даты вылета, а также сервисы поездок вроде Uber в периоды повышенного спроса.

Электронные ценники в магазинах

В крупных американских сетях, в частности Walmart и Whole Foods, распространяются электронные ценники на полках. Они позволяют обновлять стоимость товаров без замены бумажных этикеток. В то же время защитники прав потребителей предупреждают, что такие системы потенциально могут использоваться для резкой или персонализированной корректировки цен.

По словам Асы Фаркуара из технологической компании Relex Solutions, ретейлеры обычно обновляют электронные ценники по регулярному графику, часто еженедельно, поскольку покупатели ценят стабильность. Исследователи, следившие за ценами в неназванной продуктовой сети, после внедрения таких этикеток практически не выявили резкого повышения цен в часы высокого спроса.

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Данные покупателей и алгоритмы

Персонализированное ценообразование означает предложение разных цен или скидок в зависимости от местонахождения, уровня доходов, истории просмотров и других данных о человеке или группе покупателей. В январе 2025 года в отчете сотрудников Федеральной торговой комиссии США отмечалось, что посредники, предлагающие инструменты для адаптации цен и промоакций, работали как минимум с 250 клиентами, среди которых были продуктовые и одежные ретейлеры.

Законодатели штатов Мэриленд, Нью-Джерси и Коннектикут недавно ввели ограничения на использование персональных данных покупателей для определения цены. Федеральная торговая комиссия также предложила политику правоприменения, согласно которой нераскрытие использования персональных данных для установления индивидуальных цен может нарушать законодательство о защите потребителей.

Алгоритмические системы могут рекомендовать или автоматически устанавливать цены. ИИ может помогать им анализировать продажи, цены конкурентов и другие данные, чтобы прогнозировать спрос и оценивать влияние разных цен на продажи и прибыль. Опрос Simon-Kucher среди более чем 2200 руководителей в 28 странах показал, что 41% респондентов использовали ИИ для сбора рыночной информации, в том числе данных о ценах конкурентов, а 28% — для оптимизации цен в реальном времени.

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