Decodo: blisko połowa zmian cen w USA była obniżkami — Fortune

Firma zajmująca się danymi internetowymi Decodo śledziła zmiany cen w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku i odnotowała, że około połowa takich zmian stanowiła obniżki cen towarów. Monitoring obejmował między innymi elektronikę, odzież oraz produkty do remontu i wyposażenia domu, informuje Fortune.

Dynamiczne ustalanie cen polega na zmianie cen w zależności od warunków rynkowych, w tym popytu i podaży. Podejście to od dawna stosują linie lotnicze, które dostosowują ceny biletów wraz ze zbliżaniem się daty wylotu, a także usługi przewozowe, takie jak Uber, w okresach zwiększonego popytu.

Elektroniczne etykiety cenowe w sklepach

W dużych amerykańskich sieciach, w tym Walmart i Whole Foods, coraz powszechniejsze stają się elektroniczne etykiety cenowe na półkach. Umożliwiają one aktualizowanie cen produktów bez wymiany papierowych etykiet. Jednocześnie obrońcy praw konsumentów ostrzegają, że takie systemy mogłyby potencjalnie być wykorzystywane do gwałtownych lub spersonalizowanych korekt cen.

Według Asy Farquhara z firmy technologicznej Relex Solutions detaliści zazwyczaj aktualizują elektroniczne etykiety cenowe według regularnego harmonogramu, często co tydzień, ponieważ kupujący cenią stabilność. Badacze, którzy monitorowali ceny w nienazwanej sieci spożywczej, po wprowadzeniu takich etykiet praktycznie nie stwierdzili gwałtownych podwyżek cen w godzinach wysokiego popytu.

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Dane klientów i algorytmy

Spersonalizowane ustalanie cen oznacza oferowanie różnych cen lub rabatów w zależności od lokalizacji, poziomu dochodów, historii przeglądania oraz innych danych o osobie lub grupie kupujących. W styczniu 2025 roku w raporcie pracowników amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu wskazano, że pośrednicy oferujący narzędzia do dostosowywania cen i promocji współpracowali z co najmniej 250 klientami, wśród których byli detaliści spożywczy i odzieżowi.

Ustawodawcy w stanach Maryland, New Jersey i Connecticut niedawno wprowadzili ograniczenia dotyczące wykorzystywania danych osobowych kupujących do ustalania cen. Federalna Komisja Handlu zaproponowała również politykę egzekwowania prawa, zgodnie z którą nieujawnienie wykorzystywania danych osobowych do ustalania indywidualnych cen może naruszać przepisy o ochronie konsumentów.

Systemy algorytmiczne mogą rekomendować lub automatycznie ustalać ceny. Sztuczna inteligencja może pomagać im analizować sprzedaż, ceny konkurentów i inne dane, aby prognozować popyt oraz oceniać wpływ różnych cen na sprzedaż i zysk. Badanie Simon-Kucher wśród ponad 2200 menedżerów w 28 krajach wykazało, że 41% respondentów wykorzystywało AI do gromadzenia informacji rynkowych, w tym danych o cenach konkurentów, a 28% — do optymalizacji cen w czasie rzeczywistym.

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