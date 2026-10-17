W Stanach Zjednoczonych regionalna sieć supermarketów poinformowała, że z powodu wzrostu cen oleju napędowego transport główki sałaty z Kalifornii kosztuje więcej niż sama sałata. Jak podaje Fortune, ceny oleju napędowego wzrosły o 30% rok do roku, a detalista nie może przerzucić wszystkich kosztów transportu na klientów z powodu ich wysokiej wrażliwości na ceny.

Wysokie ceny oleju napędowego

Średnia cena oleju napędowego w USA osiągnęła w środę 6,30 dolara za galon — około 68% więcej niż przed rozpoczęciem wojny z Iranem, według AAA. Publikacja zauważa, że ograniczenia w rafinacji utrzymują wysokie ceny benzyny i oleju napędowego, choć cena ropy naftowej nieco spadła.

Olej napędowy jest ważnym paliwem dla przemysłu, rolnictwa i transportu towarowego. W „Beżowej Księdze” Rezerwy Federalnej USA firmy z różnych regionów informowały o upowszechnianiu się dopłat paliwowych w łańcuchach dostaw, presji na rentowność i ograniczaniu wydatków konsumentów.

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Wpływ na dostawy

Według Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco jeden z producentów stwierdził, że niemal każdy materiał kupowany w ostatnich tygodniach był objęty dopłatą transportową. Bank Rezerwy Federalnej w Bostonie ostrzegł, że koszty produktów mogą wzrosnąć po renegocjacji obowiązujących umów z przewoźnikami.

Przewoźnicy również znajdują się pod presją. Bank Rezerwy Federalnej w Richmond poinformował, że część firm nie mogła utrzymać rentowności po skoku cen oleju napędowego, ponieważ stawki były ustalone w umowach. Aby pokryć koszty, wykorzystywały zgromadzone rezerwy, odkładały konserwację lub wstrzymywały zakupy bardziej oszczędnych ciężarówek.

We wrześniu inflacja bazowa w USA wzrosła do 2,6% wobec 2,4% w sierpniu, a bazowe wydatki konsumentów poza stacjami paliw zwiększyły się jedynie o 0,2%. Główny ekonomista ds. USA w Oxford Economics, Michael Pearce, zauważył, że łączne dodatkowe wydatki Amerykanów na benzynę od początku roku już przekroczyły wzrost zwrotów podatkowych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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