SoftBank Group rozważa przejęcie Allied Universal, amerykańskiego dostawcy usług ochroniarskich, w transakcji, która może wycenić spółkę na około 18 mld dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Bloomberg News.

Wstępne rozmowy

Według Bloomberga rozmowy są na wczesnym etapie, a ostateczne decyzje w sprawie potencjalnej transakcji, w tym jej ceny, nie zostały jeszcze podjęte. SoftBank odmówił komentarza na temat doniesień, podczas gdy Allied Universal nie odpowiedział natychmiast na zapytanie Reutersa.

Allied Universal zapewnia personel ochrony dla firm, obiektów i dużych wydarzeń. Spółka zwiększa również swoją obecność w sektorze centrów danych, wspierając ich budowę i eksploatację.

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Roboty dla sektora ochrony

Potencjalne przejęcie mogłoby być zgodne ze zwiększonym skupieniem założyciela SoftBanku, Masayoshiego Sona, na sztucznej inteligencji. Według Bloomberga bada on wykorzystanie robotów wspieranych przez AI w różnych branżach i dąży do wzmocnienia infrastruktury dla tej technologii.

Źródła Bloomberga poinformowały również, że SoftBank mógłby w przyszłości zastąpić część personelu ochrony Allied Universal robotami. Jednocześnie wykorzystanie humanoidalnych pracowników w sektorze bezpieczeństwa wymagałoby, według nich, więcej czasu.

W październiku SoftBank zakończył końcowy etap planowanej inwestycji w OpenAI o wartości 30 mld dolarów, zwiększając swoje zaangażowanie w spółkę zajmującą się sztuczną inteligencją.

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