美国一家区域性连锁超市表示，由于柴油价格上涨，从加利福尼亚州运输一颗生菜的成本高于生菜本身。正如《财富》报道，柴油价格同比上涨30%，而零售商因消费者对价格高度敏感，无法将全部运输成本转嫁给消费者。

柴油价格高企

据AAA数据，美国柴油平均价格周三达到每加仑6.30美元，比与伊朗战争开始前高出约68%。该刊指出，炼油限制令汽油和柴油价格维持高位，尽管原油价格已有所下降。

柴油是工业、农业和货运的重要燃料。美国联邦储备系统的《褐皮书》显示，来自不同地区的企业报告称，燃油附加费在供应链中不断普及，盈利能力面临压力，消费者支出受到抑制。

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对供应的影响

旧金山联邦储备银行表示，一家制造商称，近几周购买的几乎每种材料都附带运输附加费。波士顿联邦储备银行警告称，在与承运商重新谈判现有合同后，产品成本可能上涨。

承运商同样面临压力。里士满联邦储备银行表示，部分企业在柴油价格飙升后无法维持盈利，因为费率已由合同锁定。为支付成本，它们动用了积累的储备金、推迟维护，或停止采购更节油的卡车。

9月份，美国核心通胀率升至2.6%，8月份为2.4%；加油站以外的核心消费者支出仅增长0.2%。牛津经济研究院美国首席经济学家迈克尔·皮尔斯指出，自年初以来，美国人在汽油上的额外总支出已超过与去年相比增加的退税金额。

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