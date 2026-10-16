CNBC：Hybe股价因季度营收预测上涨10%

在韩国，K-pop组合BTS所属公司Hybe的股价周五上涨10%。投资者积极评价了该公司第三季度财务业绩预测，旗下艺人的全球巡演为预测提供了支撑，CNBC报道。

根据经纪公司iM Securities的估算，Hybe第三季度营收可能达到1.5万亿韩元，即11.1亿美元。这比一年前增长106%。营业利润预计为1722亿韩元，演唱会收入预计为7170亿韩元，几乎是上一年数字的三倍。

BTS巡演与近300万名观众

第三季度，BTS世界巡演包括在北美举行的16场体育场演唱会和在欧洲举行的8场演唱会。加上Hybe其他艺人巡演的扩大，包括Enhypen、Katseye和Cortis，这可能在该季度带来近300万人次的演唱会观众——可能成为该公司的纪录。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Hybe所有演唱会观众中，超过70%首次来自西方市场。分析师将此与公司新艺人在北美和欧洲影响力的增强联系起来。尽管存在汇率因素，据预测，演唱会、周边商品和授权业务收入可能达到创纪录水平。

新组合将减少对BTS的依赖

iM Securities认为，Katseye和Cortis在西方市场的盈利能力，对于降低Hybe对BTS的依赖将十分重要。Kyobo Securities预计，该公司第三季度演唱会收入将达到7244亿韩元，并指出，随着BTS巡演的进行，年轻艺人的增长正变得愈发明显。

据Kyobo Securities数据，Cortis平均每月销售约60万张专辑，而Katseye正借助流媒体数据和专辑销量扩大国际影响力。同时，iM Securities认为，如果日本和中东市场对BTS追加演唱会的需求高于预期，Hybe 2027年的盈利预测可能会上调。

关注我们在