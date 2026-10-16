W Korei Południowej akcje Hybe, firmy stojącej za zespołem K-pop BTS, wzrosły w piątek o 10%. Inwestorzy pozytywnie ocenili prognozy wyników finansowych za trzeci kwartał, wspierane przez globalne trasy koncertowe artystów firmy, informuje CNBC.

Według szacunków firmy brokerskiej iM Securities przychody Hybe w trzecim kwartale mogą sięgnąć 1,5 bln wonów, czyli 1,11 mld dolarów. To o 106% więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny prognozowany jest na 172,2 mld wonów, a przychody z koncertów — na 717 mld wonów, czyli niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Trasa BTS i niemal 3 mln uczestników

W trzecim kwartale światowa trasa BTS obejmowała 16 stadionowych koncertów w Ameryce Północnej i osiem w Europie. Wraz z rozszerzeniem tras innych artystów Hybe, w tym Enhypen, Katseye i Cortis, mogło to zapewnić niemal 3 mln uczestnictw w koncertach w kwartale — potencjalny rekord dla firmy.

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Ponad 70% wszystkich uczestników koncertów Hybe po raz pierwszy przypadło na rynki zachodnie. Analitycy wiążą to ze wzrostem obecności nowych artystów firmy w Ameryce Północnej i Europie. Pomimo czynników walutowych przychody z koncertów, merchu i licencjonowania mogą według prognoz osiągnąć rekordowe poziomy.

Nowe zespoły mają zmniejszyć zależność od BTS

W iM Securities uważają, że rentowność Katseye i Cortis na rynkach zachodnich będzie ważna dla zmniejszenia zależności Hybe od BTS. Kyobo Securities prognozuje przychody firmy z koncertów w trzecim kwartale na poziomie 724,4 mld wonów i wskazuje, że wzrost młodszych artystów staje się coraz bardziej widoczny równolegle z trasą BTS.

Według Kyobo Securities Cortis sprzedaje średnio około 600 tys. albumów miesięcznie, a Katseye rozszerza międzynarodową obecność dzięki wynikom streamingu i sprzedaży albumów. Jednocześnie iM Securities dopuszcza rewizję prognoz zysków Hybe na 2027 rok w górę, jeśli popyt na dodatkowe koncerty BTS w Japonii i na Bliskim Wschodzie okaże się wyższy od oczekiwań.

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