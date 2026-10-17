Berkshire zainwestowała ponad 900 mln dolarów w Bending Spoons — CNBC

Berkshire Hathaway zwiększyła inwestycję w włoską firmę technologiczną Bending Spoons do ponad 900 mln dolarów. W środę ujawniono informacje o pakiecie akcji wartym 330 mln dolarów. Po tym akcje Bending Spoons wzrosły o 41%, choć później oddały część zysków; kapitalizacja rynkowa spółki wynosiła około 30 mld dolarów, podaje CNBC.

Strategia przejęć

Bending Spoons z siedzibą w Mediolanie kupuje usługi cyfrowe i spółki programistyczne. Jej portfolio obejmuje Evernote, Brightcove, Vimeo, AOL i Eventbrite. Spółka przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną 30 czerwca, pozyskując około 1,7 mld dolarów po cenie 29 dolarów za akcję. Następnego dnia jej akcje zaczęły być notowane na Nasdaq, a w piątek zamknęły sesję na poziomie 47,07 dolara.

Strategia Bending Spoons zakłada nie odsprzedaż przejętych aktywów, lecz czerpanie zysków z ich dalszego działania i wykorzystywanie tych środków na rozwój. Dyrektor generalny Luca Ferrari powiedział CNBC, że zdecydowana większość wzrostu spółki jest zapewniana przez nowe transakcje przejęć.

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Transakcje z Airtable i Miro

W sierpniu Bending Spoons ogłosiła zamiar przejęcia twórcy oprogramowania do zarządzania procesami pracy Airtable za około 1,3 mld dolarów. To niemal o 90% mniej niż szczytowa wycena Airtable pod koniec 2021 roku. W poniedziałek Bending Spoons poinformowała, że znaczna część zespołu Airtable pracującego w firmie przed przejęciem odejdzie z wysokimi odprawami.

Wcześniej redukcje zatrudnienia miały miejsce również w Evernote, Vimeo i WeTransfer, należących do portfolio Bending Spoons. W ubiegłym miesiącu spółka zgodziła się kupić dostawcę oprogramowania do współpracy Miro za 1,36 mld dolarów; wcześniej Miro wyceniano na 17,5 mld dolarów.

W pierwszym raporcie po wejściu na giełdę, opublikowanym w sierpniu, Bending Spoons podała, że jej przychody wzrosły ponad dwukrotnie rok do roku, do ponad 700 mln dolarów. Zysk netto zwiększył się o 171% i osiągnął 177 mln dolarów. Według spółki niemal cały wzrost przychodów zapewniły przejęcia.

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