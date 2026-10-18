Decodo：美国近一半价格变动为降价——《财富》

网络数据公司 Decodo 在2025年追踪了美国的价格变动，并记录到其中约一半是商品价格下调。监测范围包括电子产品、服装以及家居维修和装修用品等，《财富》报道。

动态定价是指根据市场状况改变价格，其中包括供需情况。这种方法长期以来一直被航空公司采用，它们会随着起飞日期临近调整机票价格；Uber等出行服务也会在需求增加期间采用这种方法。

商店中的电子价签

包括沃尔玛和全食超市在内的美国大型连锁企业正在普及货架电子价签。它们可以在不更换纸质标签的情况下更新商品价格。与此同时，消费者权益倡导者警告说，此类系统可能被用于大幅或个性化调整价格。

技术公司 Relex Solutions 的阿萨·法夸尔表示，零售商通常按照固定时间表更新电子价签，往往每周一次，因为消费者重视稳定性。研究人员对一家未具名连锁杂货店的价格进行追踪后发现，在引入此类标签后，高需求时段几乎没有出现价格大幅上涨。

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消费者数据与算法

个性化定价是指根据所在地、收入水平、浏览历史以及有关个人或消费者群体的其他数据，提供不同的价格或折扣。2025年1月，美国联邦贸易委员会工作人员的一份报告指出，提供价格和促销活动调整工具的中介机构至少服务了250家客户，其中包括食品和服装零售商。

马里兰州、新泽西州和康涅狄格州的立法者最近对使用消费者个人数据确定价格施加了限制。联邦贸易委员会还提出了一项执法政策，根据该政策，未披露使用个人数据制定个性化价格的行为可能违反消费者保护法。

算法系统可以推荐或自动设定价格。人工智能可以帮助其分析销售额、竞争对手价格和其他数据，以预测需求并评估不同价格对销售和利润的影响。Simon-Kucher 对28个国家2200多名管理人员进行的调查显示，41%的受访者使用人工智能收集市场信息，其中包括竞争对手价格数据；28%的受访者将其用于实时价格优化。

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