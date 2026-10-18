Ужгород вдвое обогнал Киев по стоимости аренды жилья

По данным аналитической статистики платформы ЛУН, в Ужгороде зафиксирован стремительный рост ставок на аренду жилья, которые за последние месяцы взлетели на 82%. В результате Закарпатский областной центр стабильно удерживает первое место в общенациональном рейтинге, а средние цены здесь уже более чем вдвое превышают показатели столицы.

По актуальным данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде достигает примерно 800 долларов США (около 36 тысяч гривен), тогда как в Киеве аналогичное жилье стоит в среднем 360 долларов США (около 16–17 тысяч гривен). Из-за этого Киев опустился аж на восьмое место среди украинских городов по уровню арендных цен.

Эксперты рынка объясняют такую диспропорцию новой волной повышенного спроса на жилье в западных регионах Украины, обусловленной факторами безопасности, расширением перемещенного бизнеса и приближением зимнего периода.

Источник: LIGA.net.

За последние два месяца в Украине зафиксированы существенные изменения на рынке аренды жилья: в Киеве количество предложений выросло на 66 процентов, в Одессе — более чем в три раза, тогда как в большинстве городов на западе страны выбор жилья стремительно сократился.

Читай нас в