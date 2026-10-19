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Hon Hai домовилася придбати 50% Mitsubishi Electric Mobility за $727,5 млн — Taipei Times

Федір Криштовський 19 Жовтня 2026 01:56
Hon Hai домовилася придбати 50% Mitsubishi Electric Mobility за $727,5 млн — Taipei Times

За даними Taipei Times, тайванська компанія Hon Hai Precision Industry, відома у світі як Foxconn Technology Group, підписала угоду про придбання 50% Mitsubishi Electric Mobility у японської Mitsubishi Electric. Вартість операції становитиме 115 млрд єн, або $727,5 млн.

Угода через дочірню компанію

Частку в Mitsubishi Electric Mobility придбає дочірня структура Hon Hai — Lin Yin International Investment Co. Після завершення операції Hon Hai та Mitsubishi Electric спільно управлятимуть Mitsubishi Electric Mobility, яка працює у сфері автомобільного обладнання.

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Закриття угоди залежить від виконання передбачених контрактом умов, зокрема отримання необхідних погоджень і дозволів від відповідних органів згідно з антимонопольним законодавством та іншими нормами. Hon Hai очікує завершити операцію до 1 жовтня 2027 року.

Співпраця в електромобільності

У Hon Hai заявили, що партнерство має поєднати технологічні та розробницькі можливості Mitsubishi Electric Mobility, зокрема у сфері електричних силових установок, програмного забезпечення й систем керування транспортними засобами, зі швидкістю виходу Hon Hai на ринок та її масштабом. У середньо- та довгостроковій перспективі партнери планують виводити японські технології та якість на глобальні ринки.

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