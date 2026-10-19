Według Taipei Times, tajwańska firma Hon Hai Precision Industry, znana na świecie jako Foxconn Technology Group, podpisała umowę o nabyciu 50% Mitsubishi Electric Mobility od japońskiego Mitsubishi Electric. Wartość transakcji wyniesie 115 mld jenów, czyli 727,5 mln dolarów.

Transakcja przez spółkę zależną

Udział w Mitsubishi Electric Mobility nabędzie spółka zależna Hon Hai — Lin Yin International Investment Co. Po sfinalizowaniu transakcji Hon Hai i Mitsubishi Electric będą wspólnie zarządzać Mitsubishi Electric Mobility, działającą w sektorze wyposażenia motoryzacyjnego.

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Zamknięcie transakcji zależy od spełnienia warunków przewidzianych w umowie, w tym uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń od właściwych organów zgodnie z przepisami antymonopolowymi i innymi regulacjami. Hon Hai spodziewa się zakończyć transakcję do 1 października 2027 roku.

Współpraca w zakresie elektromobilności

Hon Hai oświadczyła, że partnerstwo ma połączyć możliwości technologiczne i rozwojowe Mitsubishi Electric Mobility, w szczególności w zakresie elektrycznych układów napędowych, oprogramowania i systemów sterowania pojazdami, z szybkością wejścia Hon Hai na rynek oraz jej skalą. W średniej i długiej perspektywie partnerzy planują wprowadzać japońskie technologie i jakość na globalne rynki.

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