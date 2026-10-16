Цена на дизельное топливо на АЗС Украины превысила отметку в 105 грн за литр

По состоянию на 16 октября 2026 года несколько крупнейших сетей автозаправочных станций Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,55 грн за литр, а дизельного топлива — 100,84 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «БРСМ-Нафта» автогаз и бензин А-95 подорожали на 1 грн/л, дизельное топливо — менее чем на 1 грн/л. В Socar дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, а автогаз — на 2 грн/л. В WOG автогаз подорожал на 1 грн/л, а дизельное топливо и ДП+ — менее чем на 2 грн/л.

В то же время в «Окко» и UPG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л. В «Укрнафте» ДП, ДП+ и автогаз подорожали на 1 грн/л. В сети KLO автогаз, А-95, ДП и бензин А-92 подорожали на 50 коп./л, бензин А-100 и А-95+ — на 1 грн/л, ДП+ — на 2 грн/л.

В настоящее время самое дорогое топливо предлагают сети «Окко», WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

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