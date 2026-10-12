在韩国，执政党和反对党议员批评电商公司Coupang拒绝让公平交易委员会（FTC）代表进行现场检查。在10月12日对FTC工作进行的国会审查期间，立法者表示，他们准备通过立法修正案，使企业无法拒绝政府机构进行检查，据《韩国先驱报》报道。

自8月以来的检查

FTC自8月以来多次尝试在Coupang的设施进行检查。这是对该公司是否可能向其在线市场上的卖家收取费用、以维持买家低价的调查的一部分。

执政的韩国共同民主党议员Min Byung-deok表示，Coupang没有让FTC代表进入其设施，并要求监管机构证明存在干预证据的风险。他说，委员会无法进行检查可能会为其他零售企业开创先例。

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关于程序的争议

主要反对党国民力量党议员Park Sung-hoon表示，在2012年引入相关法律依据后，Coupang成为首家拒绝FTC检查的在韩运营企业。他还批评该公司援引其美国公司身份及其在美国证券市场上市。

根据《大型零售业公平交易法》和《垄断规制及公平交易法》，FTC有权强制对企业进行检查。监管机构表示，鉴于存在干预证据的风险，所有此前的检查均未提前通知。

与此同时，Coupang援引《行政调查框架法》，称FTC本应提前通知该公司检查事宜。韩国国会国家政策委员会主席Yoo Dong-soo表示，需要制定一项新法律以确保程序公正。FTC主席Joo Byung-ki表示，监管机构严肃看待Coupang的拒绝行为，并警告说，如果法院认定此次检查尝试不合法，将对公共利益造成明显负面影响。

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