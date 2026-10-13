澳大利亚监管机构起诉12家鸡蛋生产商——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）向联邦法院对12家鸡蛋生产商和供应商提起民事诉讼。监管机构称，包括最大鸡蛋批发供应商Sunny Queen在内的企业，至少自2020年10月以来一直协调有关产品生产和供应的决策，澳大利亚广播公司新闻报道。

监管机构的指控

ACCC称，案件涉事方协调了产量、分销、扩张计划和淘汰，以应对市场上可能出现的鸡蛋供应过剩。监管机构认为，这种行为多年来可能显著削弱竞争。

该诉讼还涉及购买昆士兰州皮茨沃思的一处房产。ACCC认为，Sunny Queen、Doug Hall Poultry和McLean Farms协调购买该物业，以防止竞争性鸡蛋供应商收购该物业。

监管机构还称，Sunny Queen限制其竞争对手Kinross Farm可向客户销售的鸡蛋数量，并阻碍其向Coles、Woolworths、Aldi、Metcash和Costco连锁店供应产品。

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Sunny Queen的立场

Sunny Queen约占澳大利亚向零售连锁店供应鸡蛋市场的三分之一。该公司在昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州、南澳大利亚州和西澳大利亚州拥有仓储和配送设施。

Sunny Queen的一名代表否认所有指控，并表示公司在调查期间完全配合ACCC。Sunny Queen称，公司打算在法庭上进行抗辩，业务将照常运营。该公司表示，这些指控与其同昆士兰州和维多利亚州的股东及主要鸡蛋供应商所签协议的条款有关。

这是自2017年禁止此类行为以来，ACCC首起涉及涉嫌协同行为的案件。此类行为是指竞争对手之间超出企业独立应对市场条件范围的合作。

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