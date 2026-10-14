在中国，奢侈品需求走弱影响了LVMH的业绩：2026年第三季度，该集团时装和皮具部门的有机销售额同比下降5%。该部门包括Louis Vuitton和Dior等品牌，Channel NewsAsia报道。

业绩低于预期

降幅大于分析师的预测，分析师预计截至9月的三个月内将下降1.8%。在上一季度，这一对LVMH至关重要的业务首次在两年内实现增长。

总体而言，LVMH第三季度有机销售额增长1%，至185亿欧元。分析师预计增长1.3%。珠宝的强劲需求以及精选零售业务部门的销售额，包括Sephora连锁店，支撑了集团业绩。

LVMH首席财务官塞西尔·卡巴尼斯表示，面向中国消费者的宏观经济环境变化正在推迟复苏，但并不表明复苏存在结构性障碍。她表示，公司只是需要更多时间。

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美国部分抵消中国市场的下滑

LVMH在亚洲（不含日本）的销售额同比下降5%，主要是受中国市场影响。与此同时，美国销售额增速从第二季度的6%放缓至第三季度的5%。Citibank的数据还显示，美国奢侈品支出在最近三个月的每个月均至少下降4%。

LVMH钟表和珠宝销售额增长6%，Moët Hennessy葡萄酒和烈酒部门的销售额也增长6%。该公司表示，Dior对设计师乔纳森·安德森的新款成衣和皮具系列的需求尤其旺盛。

Jefferies分析师詹姆斯·格日尼奇表示，他认为，Louis Vuitton就商标权侵权问题起诉茶饮连锁品牌Molly Tea的事件，可能对该品牌在中国的发展趋势产生了重大影响。Louis Vuitton因主张对类似中国传统图案的四瓣花设计拥有权利而受到批评。卡巴尼斯还表示，一次性的物流问题使Louis Vuitton的季度表现恶化了约一个百分点。

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