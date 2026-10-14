W Chinach osłabienie popytu na dobra luksusowe wpłynęło na wyniki LVMH: w trzecim kwartale 2026 roku organiczna sprzedaż działu mody i wyrobów skórzanych grupy spadła o 5% rok do roku. Dział ten obejmuje między innymi marki Louis Vuitton i Dior, poinformował Channel NewsAsia.

Wynik poniżej oczekiwań

Spadek okazał się głębszy od prognoz analityków, którzy oczekiwali obniżki o 1,8% w ciągu trzech miesięcy do września. W poprzednim kwartale kluczowy dla LVMH segment po raz pierwszy od dwóch lat odnotował wzrost.

Łącznie organiczna sprzedaż LVMH w trzecim kwartale wzrosła o 1% do 18,5 mld euro. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1,3%. Wynik grupy wsparły wysoki popyt na biżuterię oraz sprzedaż w segmencie selektywnej sprzedaży detalicznej, w tym w sieci Sephora.

Dyrektorka finansowa LVMH Cécile Cabanis oświadczyła, że zmiany otoczenia makroekonomicznego dla chińskich konsumentów opóźniają ożywienie, ale nie wskazują na strukturalne przeszkody dla niego. Jak stwierdziła, firma po prostu potrzebuje więcej czasu.

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USA częściowo kompensują spadek w Chinach

Sprzedaż LVMH w Azji z wyłączeniem Japonii spadła o 5% rok do roku, przede wszystkim z powodu Chin. Jednocześnie wzrost sprzedaży w USA zwolnił z 6% w drugim kwartale do 5% w trzecim. Dane Citibanku wykazały również, że wydatki na dobra luksusowe w USA spadały o co najmniej 4% w każdym z ostatnich trzech miesięcy.

Sprzedaż zegarków i biżuterii LVMH wzrosła o 6%, podobnie jak sprzedaż działu win i alkoholi Moët Hennessy. Firma wskazała, że Dior odnotowuje szczególnie wysoki popyt na nowe kolekcje odzieży gotowej i wyrobów skórzanych projektanta Jonathana Andersona.

Analityk Jefferies James Grzinic stwierdził, że incydent związany z pozwem Louis Vuitton przeciwko sieci herbaciarni Molly Tea w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego mógł, jego zdaniem, istotnie wpłynąć na trendy marki w Chinach. Louis Vuitton krytykowano za roszczenia do wzoru czteropłatkowego kwiatu podobnego do tradycyjnych chińskich motywów. Cabanis poinformowała również, że jednorazowe problemy logistyczne pogorszyły kwartalny wynik Louis Vuitton o około jeden punkt procentowy.

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