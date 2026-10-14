В Китае ослабление спроса на предметы роскоши отразилось на результатах LVMH: в третьем квартале 2026 года органические продажи подразделения моды и кожаных изделий группы снизились на 5% в годовом выражении. Это подразделение объединяет, в частности, бренды Louis Vuitton и Dior, сообщает Channel NewsAsia.

Результат ниже ожиданий

Падение оказалось глубже прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 1,8% за три месяца до сентября. В предыдущем квартале ключевое для LVMH направление впервые за два года продемонстрировало рост.

В целом органические продажи LVMH в третьем квартале выросли на 1% — до 18,5 млрд евро. Аналитики ожидали роста на 1,3%. Результат группы поддержали высокий спрос на ювелирные изделия и продажи в сегменте выборочной розничной торговли, в частности в сети Sephora.

Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис заявила, что изменения макроэкономического фона для китайских потребителей откладывают восстановление, но не свидетельствуют о структурных препятствиях для него. По ее словам, компании просто нужно больше времени.

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США частично компенсируют спад в Китае

Продажи LVMH в Азии без учета Японии сократились на 5% в годовом выражении, прежде всего из-за Китая. В то же время рост продаж в США замедлился с 6% во втором квартале до 5% в третьем. Данные Citibank также показали, что расходы на товары роскоши в США сокращались как минимум на 4% в течение каждого из последних трех месяцев.

Продажи часов и ювелирных изделий LVMH выросли на 6%, как и продажи подразделения вин и спиртных напитков Moët Hennessy. Компания отметила, что Dior пользуется особенно высоким спросом на новые коллекции готовой одежды и кожаных изделий дизайнера Джонатана Андерсона.

Аналитик Jefferies Джеймс Грзинич отметил, что инцидент с иском Louis Vuitton против чайной сети Molly Tea о нарушении прав на товарный знак, по его мнению, мог существенно повлиять на тенденции бренда в Китае. Louis Vuitton критиковали за претензии на дизайн четырехлепесткового цветка, похожий на традиционные китайские мотивы. Кабанис также сообщила, что разовые логистические проблемы ухудшили квартальный показатель Louis Vuitton примерно на один процентный пункт.

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