Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в Федеральный суд гражданский иск против 12 производителей и поставщиков яиц. Регулятор утверждает, что компании, среди которых крупнейший оптовый поставщик яиц Sunny Queen, как минимум с октября 2020 года координировали решения относительно производства и поставок продукции, сообщает ABC News Australia.

Обвинения регулятора

По данным ACCC, участники дела согласовывали объемы производства, дистрибуцию, планы расширения и выбраковку, чтобы реагировать на возможный избыток яиц на рынке. По мнению регулятора, такое поведение могло существенно ослаблять конкуренцию на протяжении многих лет.

Иск также касается приобретения недвижимости в Питтсворте, штат Квинсленд. ACCC считает, что Sunny Queen, Doug Hall Poultry и McLean Farms координировали покупку объекта, чтобы не допустить его приобретения конкурирующим поставщиком яиц.

Регулятор также утверждает, что Sunny Queen ограничивала объемы яиц, которые ее конкурент Kinross Farm мог продавать клиентам, и препятствовала ему поставлять продукцию сетям Coles, Woolworths, Aldi, Metcash и Costco.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Sunny Queen

Sunny Queen занимает приблизительно треть австралийского рынка поставок яиц розничным сетям. Компания имеет складские и дистрибуционные мощности в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Западная Австралия.

Представитель Sunny Queen отверг все обвинения и заявил, что компания полностью сотрудничала с ACCC во время расследования. В Sunny Queen сообщили, что намерены защищаться в суде, а работа бизнеса продолжится в обычном режиме. По словам компании, претензии связаны с условиями соглашений с ее акционерами и основными поставщиками яиц в Квинсленде и Виктории.

Это первое дело ACCC о предполагаемой согласованной практике с тех пор, как запрет на нее был введен в 2017 году. Такая практика предполагает сотрудничество конкурентов, выходящее за пределы независимого реагирования компаний на рыночные условия.

Читай нас в