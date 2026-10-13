13 октября 2026 года сети АЗС в Украине обновили цены на топливо, в частности изменения коснулись автогаза. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,28 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожал на 1 грн/л, а цена автогаза выросла менее чем на 1 грн/л.

В то же время в Socar подешевели бензины А-95, А-95+, А-100, а также дизельное топливо и ДП+ — на 1 грн/л. В «Окко» и UPG автогаз подорожал на 1 грн/л.

В настоящее время самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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