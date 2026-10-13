Акции Six Flags Entertainment в понедельник упали более чем на 10% во внебиржевых торгах после сообщений о гибели одного человека и травмировании еще нескольких в парке Six Flags Over Georgia в округе Кобб, штат Джорджия, США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент на Goliath

По данным полиции, инцидент произошел незадолго до 16:00 по местному времени на американских горках Goliath высотой 200 футов, или около 61 метра. Правоохранители не раскрыли дополнительных подробностей.

Свидетели рассказали местному телеканалу, что видели, как мужчина упал с аттракциона и несколько раз ударился о его конструкцию. После остановки американских горок возле верхней части трассы пассажиров эвакуировали. Эти обстоятельства основаны на свидетельствах очевидцев.

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Реакция компании и рынка

В Six Flags заявили, что сотрудники парка и местные власти немедленно отреагировали на происшествие. Компания сообщила о полном сотрудничестве со следствием, временном закрытии подобных аттракционов в своих парках и отказе от дальнейших комментариев из уважения к частной жизни семьи.

До внебиржевой распродажи акции компании завершили основную торговую сессию ростом на 4,5%. С начала года их стоимость снизилась на 22%.

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