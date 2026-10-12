В Нигерии компания Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals продлила до 27 октября прием заявок на первичное публичное размещение акций, в рамках которого планирует привлечь около $1,6 млрд. Ранее предложение, открытое 14 сентября, должно было завершиться 13 октября. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии одобрила продление срока на две недели.

Как сообщает TimesLIVE, компания объяснила решение значительным интересом инвесторов из разных стран Африки и намерением расширить доступ к размещению акций.

Расчет на розничных инвесторов

Владелец нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 700 тысяч баррелей в сутки Алико Данготе стремится расширить круг акционеров. Предложение рассчитано на участие до 10 млн розничных инвесторов в Нигерии и других странах континента.

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Дополнительное время, по данным компании, необходимо для развития каналов дистрибуции в других африканских странах, содействия трансграничным инвестициям, а также для открытия счетов, проверки личности и выполнения других регуляторных требований потенциальными инвесторами.

Ограничения для инвесторов за пределами Нигерии

В проспекте эмиссии указано, что продажа акций не была зарегистрирована в качестве публичного предложения за пределами Нигерии. Поэтому инвесторы в других странах должны пользоваться местными правилами или получать доступ через ограниченное число соответствующих онлайн-платформ.

IPO должно помочь профинансировать расширение завода в Лагосе. В случае реализации опциона на дополнительное размещение компания может привлечь до $2,1 млрд. Предприятие начало перерабатывать нефть в начале 2024 года и является частью планов Нигерии по сокращению импорта топлива и превращению страны в нетто-экспортера нефтепродуктов.

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