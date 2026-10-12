在尼日利亚，Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals将首次公开募股的认购申请截止日期延长至10月27日，该公司计划通过此次发行筹集约16亿美元。此前，这项于9月14日启动的发行原定于10月13日结束。尼日利亚证券交易委员会批准将期限延长两周。

据TimesLIVE报道，该公司称，作出这一决定是因为来自非洲不同国家的投资者表现出浓厚兴趣，并希望扩大股票发行的参与渠道。

面向散户投资者

日加工能力为70万桶的炼油综合体所有者阿里科·丹格特希望扩大股东范围。此次发行面向尼日利亚及非洲大陆其他国家最多1000万名散户投资者。

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该公司表示，额外时间用于在其他非洲国家发展分销渠道、促进跨境投资，以及让潜在投资者完成开户、身份验证和其他监管要求。

对尼日利亚境外投资者的限制

发行说明书指出，股票销售未在尼日利亚境外注册为公开发行。因此，其他国家的投资者必须遵循当地规则，或通过数量有限的相关在线平台获得参与机会。

此次IPO将有助于为拉各斯工厂的扩建提供资金。如果额外发行选择权被行使，该公司最多可筹集21亿美元。该企业于2024年初开始加工原油，是尼日利亚减少燃料进口、将该国转变为石油产品净出口国计划的一部分。

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